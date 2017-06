Calciomercato, dall'Inghilterra: Chelsea piomba su Ronaldo, scambio con Hazard

Non solo Manchester United e Psg. Anche il Chelsea si mette in fila per Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare il Real Madrid quest'estate dopo le ultime tensioni scoppiate in Spagna in merito al caso della presunta evasione fiscale. Secondo quanto riporta il 'Sunday Express' Roman Abramovich sarebbe pronto a fare la sua mossa per portare il fuoriclasse portoghese a Londra e dare un segnale al tecnico Antonio Conte, preoccupato dall'immobilismo dei 'blues' in questa prima frase del mercato. Per avvicinarsi alla cifra richiesta dal Real il Chelsea potrebbe inserire nell'operazione Eden Hazard, stella belga da un paio di stagioni nel mirino della Casablanca.