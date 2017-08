Calciomercato, dalla Francia: Dalbert all'Inter, al Nizza 20 milioni più bonus

Milano, 1 ago. (LaPresse) - Dopo Matias Vecino l'Inter è pronta a piazzare un altro colpo di mercato: è in arrivo dal Nizza l'esternp brasiliano Dalbert. Secondo quanto scrive Nice Matin, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo con il Nizza sulla base di 20 milioni di euro, più una serie di bonus tra cui una percentuale sulla rivendita che dovrebbe raggiungere il 20%. Il giocatore è attualmente ad Amsterdam con la squadra per il preliminare di Champions League, ma già nelle giornate di giovedì o venerdì dovrebbe essere a Milano per le visite mediche.