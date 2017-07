Calciomercato: Dani Alves ha deciso: giocherà al Psg, Aurier in uscita

Parigi (Francia), 12 lug. (LaPresse) - L'arrivo di Dani Alves al Paris Saint Germain, che potrebbe essere ufficializzato già in giornata, spinge Serge Aurier lontano da Parigi. Secondo quanto riporta 'L'Equipe' dopo un iniziale ostracismo il club francese si avrebbe dato l'ok per far partire l'esterno destro, accostato negli ultimi mesi a numeri club come Manchester City, United, Milan, Barcellona e Juventus. Nelle ultime ore la pista più calda è quella che conduce all'Inter: l'ivoriano sarebbe stuzzicato dal progetto nerazzurri ma la trattativa si preannuncia in salita considerando che il Psg per liberare Aurier chiede una cifra non inferiore ai 20-25 milioni di euro.

