Calciomercato: Diego Costa verso il ritorno all’Atletico Madrid

Diego Costa è pronto a lasciare il Chelsea. Dopo il messaggio di addio di Conte, il calciatore spagnolo ha dovuto cercarsi una nuova sistemazione e potrebbe tornare all’Atletico Madrid. Diego Costa e i colchoneros avrebbero già trovato un accordo, mentre manca ancora un’intesa fra le due società per il costo del cartellino. L’Atletico Madrid avrà il blocco del mercato in questa sessione estiva e potrà tesserare Costa solamente dall’1 gennaio 2018; il giocatore dovrebbe comunque approdare a Madrid già in questi mesi estivi, ma potrà solamente allenarsi con la squadra, fino a quando gli spagnoli potranno completare l’operazione di mercato.

Di Davide La Vattiata

