Calciomercato: Eriksson esonerato dallo Shenzhen Kaisa

Shenzhen (Cina), 14 giu. (LaPresse/Xinhua) - L'ex allenatore dell'Inghilterra Sven-Goran Eriksson è stato esonerato come allenatore dello Shenzhen Kaisa dopo una serie di otto partite senza vittorie nel campionato di seconda divisione cinese. Lo Shenzhen Kaisa non ha fatto ancora alcun annuncio ufficiale sull'esonero di Eriksson, ma il club ha già nominato come nuovo allenatore Wang Baoshan. "Il club ha deciso di esonerare Eriksson ieri sera, dopo una riunione dei dirigenti", ha detto una fonte vicino alla società all'agenzia Xinhua. Il 69enne Eriksson, che ha sostituito l'ex nazionale olandese Clarence Seedorf lo scorso dicembre, aveva iniziato la nuova stagione con cinque vittorie di fila. Ma nelle successive otto partite non è arrivato neanche un successo con la squadra scivolata dal primo al quarto posto.