Calciomercato, Everton: dopo l'arrivo di Sandro, Lukaku è sempre più in partenza

L’Everton ha una nuova punta centrale. Vista la delicata situazione di Lukaku, che ha più volte ribadito l’intenzione di voler andare via, la squadra di Liverpool ha individuato in Sandro Ramirez, il perfetto sostituto. L’attaccante di scuola Barcellona, protagonista degli ultimi Europei con l’under 21 spagnola, è un giocatore molto forte dal punto di vista fisico ma soprattutto veloce negli spazi stretti. E’ una punta centrale di peso ma, grazie alla sua velocità, può essere adattato anche su entrambe le fasce offensive, caratteristiche che lo rendono uno dei talenti più cristallini del panorama spagnolo. ” L’ Everton è uno step importante e doveroso per la mia carriera. So di aver firmato per uno dei club più forti in Inghilterra e ritengo che sia il posto ideale per me dove crescere. Hanno avuto molta fiducia in me e spero di ricambiarli con le prestazioni; non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura” ha affermato il giovane attaccante iberico. Chi è sul punto di partire è Lukaku che, trovatosi di fronte un altro attaccante, dovrà presto trovare una nuova sistemazione, come ha dichiarato il giocatore stesso:” Ho raggiunto un accordo con un altro club. Il mio agente sa cosa succederà e anche io. Ora devo stare calmo ma la direzione dove andare è chiara. Adesso voglio solo riposarmi ma punto a migliorarmi sempre di più”. Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane ma una cosa è ormai certa: l’avventura dell’attaccante belga a Liverpool sembra arrivata al capolinea.