Calciomercato, Everton: trovato l’erede di Lukaku, è Sandro Ramirez

L’Europeo under 21 può essere una buonissima vetrina, sia per i calciatori che per gli uomini mercato. Chi l’ha sfruttata è sicuramente Sandro Ramirez. Il canterano del Barça, dopo una signora stagione al Malaga, ha disputato una buonissima campagna con la rojita e ha attirato su di sè gli occhi di molti club europei. I più lesti a intavolare un incontro con il club andaluso sono stati gli uomini mercato dell’Everton, club disposto a pagare la clausola da 6 milioni di euro per Sandro. I toffees sono vicini all’ingaggio del calciatore spagnolo che andrà a rilevare la pesantissima eredità di Romelu Lukaku. Il belga, in procinto di cambiare squadra (pare vicinissimo al Chelsea) ha lasciato un buco non indifferente in attacco. Sandro, abbastanza diverso dall’attaccante dei diavoli rossi, dovrà entrare rapidamente nei meccanismi di gioco di Koeman e adattarsi ai forsennati ritmi del calcio inglesi, che hanno poco a che fare con l’andatura blanda dei match spagnoli. Sandro Ramirez, dalle calde Canarie al freddo Merseyside: riuscirà nella città dei Beatles a trovare la sua consacrazione?