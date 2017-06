Calciomercato: Fabio Capello allenerà lo Jiangsu Suning, con lui Zambrotta e Brocchi

Dopo le problematiche avute, a livello fiscale, per Paulo Sousa, lo Jiangsu Suning ha cambiato obiettivo per la panchina. Già trovato un accordo di massima con Fabio Capello che tenterà dunque l'avventura cinese dopo la sua ultima esperienza come ct della Russia. Nel suo staff saranno presenti anche Gianluca Zambrotta e Cristian Brocchi.

