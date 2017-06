Calciomercato: Fassone: "Morata ci piace, Donnarumma perno del futuro"

Milano, 3 giu. (LaPresse) - "La situazione è trasparente e meno complicata di quanto si possa immaginare. Donnarumma è il perno su cui vorremmo costruire il Milan del domani". Così l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone, intervenuto da Cardiff ai microfoni di Sky Sport 24, a proposito del futuro del giovane portiere, in scadenza di contratto nel 2018. "Lui lo sa, la palla è a lui, io spero sappia quale sia la strada giusta da prendere - ha proseguito il dirigente rossonero - Io gli ho chiesto velocità perché non possiamo iniziare la stagione con un portiere in dubbio. Ma siamo fiduciosi". Fassone si è anche espresso su Alvaro Morata, uno degli obiettivi del Milan per l'estate. "Piace indiscutibilmente ma è logico aspettare l'esito della partita e la settimana prossima - ha aggiunto in riferimento alla finale di Champions tra Juve e Real Madrid - E' un ottimo giocatore".