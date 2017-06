Calciomercato, Fassone su Donnarumma: “Spero rinnovi, ma qualcuno sa fare bene il suo lavoro”

Intervenuto a Radio24, Marco Fassone ha speso due parole su Donnarumma, facendo chiarezza su una questione troppo delicata per il presente e il futuro dei rossoneri. Ecco le parole dell’ad del Milan: “Spero di cuore di trattenere Donnarumma, è un ragazzo fortissimo. Corteggiare Gigio è come corteggiare una bella donna, ma in questo caso c’è qualcun altro in mezzo che sa fare bene il suo mestiere… Spero finisca tutto nel migliore dei modi per il Milan. Questione di ore o di giorni? Non si sa. Il Milan aspetta, ma non si sa ancora per quanto possa durare la pazienza”.

Gabriele Amerio

