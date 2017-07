Calciomercato, Fiorentina: comunicato ufficiale della società sulle parole di Corvino

La società viola ha pubblicato un comunicato ufficiale di rettifica sulle parole del direttore sportivo Pantaleo Corvino: "ACF Fiorentina constata, con rammarico, come un’intervista televisiva, e quindi ascoltabile da tutti, sia stata interpretata in maniera fuorviante e non rispondente a verità da un sito internet e poi ripresa diffusamente dalla maggior parte degli organi di informazione, attribuendo al Direttore Generale, Pantaleo Corvino, parole da lui mai pronunciate". Il riferimento inevitabile è alle parole di Corvino, che aveva definito Bernardeschi incedibile: sembra sempre più probabile la sua partenza.

