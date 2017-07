Calciomercato, Fiorentina: idea Krychowiak per il centrocampo

In un periodo complicato per la Fiorentina, il ds Pantaleo Corvino è all’opera per rinforzare la squadra viola. Dopo la partenza di Borja Valero direzione Inter, la Fiorentina starebbe sondando Grzegorz Krychowiak, centrocampista classe ’90 in forze al Psg. Il calciatore sembra non essersi trovato del tutto a suo agio nella breve avventura parigina ed il club francese non sarebbe intenzionato a tenerlo. Corvino vorrebbe dunque provare a intraprendere una trattativa per il polacco, ma però ora si sono fatti poco più che sondaggi. Il Psg ha acquistato il giocatore solamente 12 mesi fa dal Siviglia e nel caso dovesse cedere il calciatore di sicuro vorrà rientrare dei 26 milioni sborsati nella scorsa sessione di mercato.

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi