Calciomercato, Fiorentina: Kalinic, sì alla Cina solo se rientra a Gennaio in prestito

KALINIC IN CINA? Secondo la Nazione, lo Jiangsu Suning continua a fare pressing per Kalinic per portarlo in Cina. L'attaccante croato è ben disposto al trasferimento, ma solo nel caso in cui i cinesi gli promettano di riportarlo - in prestito - in Italia per Gennaio (all'Inter...). L'attaccante classe '88 deve giocarsi un posto in Nazionale, per i prossimi Mondiali, e non potrà farlo se rimarrà tutto l'anno in Super League cinese.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!