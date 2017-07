Calciomercato, Fiorentina: Mati Fernandez di nuovo ai saluti, c’è il Betis Siviglia

Mati Fernandez, appena rientrato alla Fiorentina dopo il prestito annuale al Milan, che ha deciso di non riscattare il giocatore, potrebbe lasciare di nuovo Firenze. Su di lui, infatti, c’è il Betis Siviglia, che potrebbe rimpiazzare Dani Ceballos (che presto si trasferirà al Real Madrid) con il centrocampista cileno. Fernandez, in questi giorni, è a Moena (in ritiro con la Viola), ma l’accordo con il club spagnolo è vicino, anche in virtù del forte gradimento del cileno: l’ex Milan, infatti, vorrebbe fare un ultimo anno in Europa prima di tornare in patria e sarebbe felice di giocare di nuovo in Liga, dove è cominciata la sua avventura europea (dal 2007 al 2009 ha vestito la maglia del Villareal, che lo aveva prelevato dal Colo Colo).