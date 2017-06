Calciomercato, Fiorentina: Politano nel mirino

La Fiorentina, nonostante le vicissitudini societarie e la probabile cessione del club, vuole dare una scossa anche anche al proprio mercato. La squadra del neo allenatore Pioli, per quanto riguarda l’attacco, è sulle tracce di Matteo Politano. L’esterno offensivo del Sassuolo, piace molto alla dirigenza dei viola e al tecnico emiliano, il quale avrebbe individuato in lui il perfetto sostituto di Bernardeschi, sempre in orbita Juventus. I toscani avrebbero offerto al calciatore un contratto triennale da 1.2 milioni di euro anche se le due squadre devono ancora trovare l’accordo economico. Gli emiliani chiedono 15 milioni di euro per il giocatore mentre la Fiorentina si sarebbe fermata solamente a 10 e, quindi, sotto questo punto di vista, le parti sono ancora lontane. Il giocatore si è detto entusiasta dell’opportunità visto che andrebbe a giocare in una piazza certamente più prestigiosa e con obiettivi ben diversi ma, per concretizzare il trasferimento, servirà un piccolo sacrificio economico da ambedue le parti ma una cosa è ormai certa: le strade di Firenze e di Politano potrebbero presto incrociarsi.