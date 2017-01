Calciomercato: Fiorentina, Saponara: "E' la mia occasione, ora sono maturo"

Firenze, 30 gen. (LaPresse) - "La mia maturazione negli anni è il motivo per cui sono convinto che questa possa essere l'occasione della mia carriera. L'esperienza al Milan è stata formativa, ma l'inesperienza mi ha giocato qualche scherzetto. Ora mi sento pronto e non vedo l'ora di iniziare". Così Riccardo Saponara nel corso della presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina. "Arrivo con grande entusiasmo e volontà. Devo ringraziare l'Empoli che mi ha dato l'opportunità di arrivare a Firenze in un mercato difficile come quello di gennaio. Tenterò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia della Fiorentina", ha aggiunto il neo trequartista viola.