Calciomercato, Fiorentina: ufficiale, preso dal Partizan il 17enne Vlahovic

Altro acquisto di prospettiva per la Fiorentina, che ha comunicato ufficialmente l'accordo con il Partizan Belgrado per l'arrivo di Dusan Vlahovic, attaccante di 17 anni. Il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FK Partizan Belgrado per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic, accordo che verrà ratificato al compimento del diciottesimo anno del calciatore serbo".

