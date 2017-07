Calciomercato, Fiorentina: visite superate, Gonzalo Rodriguez al San Lorenzo

Visite mediche superate per Gonzalo Rodriguez, che dopo 5 stagioni alla Fiorentina torna in Argentina a parametro zero: da domani, giorno della firma, sarà ufficialmente un nuovo giocatore del San Lorenzo, doveva aveva già giocato prima di arrivare in Europa. "Ha deciso il cuore", dice l'ex viola.

