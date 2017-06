Calciomercato: Gabigol: "Sono felice all'Inter, per ora resto"

"L'inizio non è andato come mi aspettavo, speravo di avere più opportunità. Il mio futuro? Abbiamo tempo per decidere, per ora resto all'Inter e mi presenterò il mese prossimo". Gabigol parla così in un'intervista rilasciata a Globoesporte a proposito di un possibile addio al club nerazzurro. "Voglio giocare, se non lo faccio mi annoio, quindi spero di prendere una decisione abbastanza presto - ha aggiunto l'attaccante brasiliano - Il primo anno è stato molto difficile, ma io sono un giocatore dell'Inter, e ne sono felice".