Calciomercato, Galatasaray: Sneijder giocherà con i Los Angeles FC

Niente ritorno in Italia per Wesley Sneijder, accostato nelle ultime ore anche alla Sampdoria: l'ex trequartista dell'Inter, come rivela 'espnfc.com', è pronto ad andare a giocare negli Stati Uniti, dove vestirà la maglia dei Los Angeles FC, neonata franchigia che parteciperà al campionato a partire dal prossimo anno. Attualmente al Galatasaray, Sneijder si trasferirà a Los Angeles nel gennaio del 2018.

