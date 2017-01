Calciomercato: Genoa, chiesto Danilo Cataldi in prestito alla Lazio. No secco di Lotito

Il Genoa di Juric ha bisogno di un centrocampista. La priorità è in mezzo al campo, dopo che Rincon ha salutato i suoi compagni per andare alla Juventus. Anche nell’ultima sfida contro la Roma i grifoni hanno subito fisicità e qualità dei giallorossi. Per questo motivo la società di Preziosi ha preso contatti con la Lazio per il giovane Danilo Cataldi. Il classe ’94 ha disputato finora 11 partite e siglato 1 gol e 1 assist. E’ una pedina importante per Inzaghi e per questo motivo è arrivato un secco “no” da parte della dirigenza biancoceleste. La società laziale non vuole lasciar partire, ora, un giocatore importante per il presente e il futuro della squadra. Il Genoa ha provato l’ipotesi di un prestito secco, ma anche questa offerta è stato rispedita al mittente.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

