Calciomercato, Genoa: incontro con l’Inter per Pellegri e non solo

Pietro Pellegri è finito nel mirino dell’Inter. L’attaccante classe 2001, che ha realizzato il suo primo gol nella massima serie a 16 anni e 72 giorni piace moltissimo ai nerazzurri. Piero Ausilio avrebbe già parlato con Preziosi, che valuta il suo gioiellino al di sopra dei 15 milioni di euro. Nell’incontro bilaterale Genoa-Inter previsto tra oggi e domani si parlerà soprattutto del giovane Pellegri, l’Inter avrebbe fretta di chiudere per bruciare la forte concorrenza della Juventus. La sensazione è che l’affare potrebbe andare in porto per una cifra che si aggirerebbe sui 10 milioni. L’Inter proverà ad abbassare le pretese di Preziosi cercando di capire se il Genoa potrebbe essere interessato a qualche esubero della rosa nerazzurra, su tutti, Nagatomo, Biabiany, e Santon. A questo punto si potrebbe innescare un meccanismo di scambio nel quale potrebbe rientrare anche Armando Izzo.