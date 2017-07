Calciomercato, Genoa: ufficiale, dalla Roma arriva Zukanovic

Il Genoa ha annunciato ufficialmente l'arrivo dalla Roma di Ervin Zukanovic, peraltro già convocato per il ritiro: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver perfezionato con As Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive inerenti il difensore Ervin Zukanovic".

