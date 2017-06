Calciomercato: Hart "Non resterò al City, ma per ora nessuna offerta"

Londra (Regno Unito), 12 giu. (LaPresse/Reuters) - Il portiere dell'Inghilterra Joe Hart non pensa che Manchester City ostacolerà il suo passaggio ad un altro club. Reduce dall'anno di prestito al Torino, il numero 1 inglese non rientra nei piani di Guardiola e pertanto deve cercarsi un'altra squadra. L'obiettivo di Hart, anche in ottica Mondiali, è di tornare in Premier League. "Non penso che alzeranno il prezzo per la mia cessione", ha detto Hart ai media inglesi. "Penso ci sia abbastanza rispetto tra di noi. Lavoreremo insieme, non c'è motivo di andare uno contro l'altro. Non c'è animosità. Loro stanno andando nella loro direzione e io ho bisogno di andare nella mia", ha aggiunto. Hart ha detto che la stabilità sarà la chiave per scegliere il suo prossimo club, ma ha anche ammesso che per ora non ha ricevuto alcuna offerta concreta. "Prima devo ricevere un'offerta, poi valuterò tutte le opzioni", ha concluso Hart.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse