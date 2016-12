Calciomercato: Il presidente del Santos "Gabigol? Vorrebbe già allenarsi con noi"

Milano, 26 dic. (LaPresse) - "Parliamo sempre con Gabriel, lui sa che ha una responsabilità. Se dipendesse solo dalla sua volontà si starebbe già allenando con noi". Così il presidente del Santos, Modesto Roma, intervenuto ai microfoni di Espn Brasil, ha parlato del difficile momento che sta vivendo l'attaccante ceduto in estate all'Inter per quasi 30 milioni. Tante le voci su un possibile addio anticipato di Gabigol all'Inter, anche se lo stesso giocatore nei giorni scorsi aveva smentito tutto. Non a caso il presidente del club paulista ha concluso: "Sappiamo che è responsabile e che sta rispettando il suo contratto con l'Inter".