Calciomercato: il PSG lancia l'offensiva per Mbappé

Parigi (Francia), 11 giu. (LaPresse) - Il Paris Saint Germain tenta l'assalto a Kylian Mbappè. Secondo quanto riporta 'L'Equipe' il nuovo direttore sportivo dei parigini Antero Henrique come prima mossa avrebbe stretto contatti con l'entourage della stella del Monaco per sondare un suo trasferimento sotto la Tour Eiffel. I rapporti tra i due club, scrive 'L'Equipe', sarebbero buoni al punto che potrebbe esserci già un incontro tra le parti nei prossimi giorni. La società del Principato vorrebbe tenere il giocatore almeno per un'altra stagione.