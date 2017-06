Calciomercato: Il Psg vira su Belotti, in corsa anche Milan e Manchester United

Parigi (Francia), 18 giu. (LaPresse) - Anche il Paris Saint Germain entra nell'elenco dei club interessati ad Andrea Belotti, attaccante protagonista di un grande campionato con la maglia del Torino. Lo riporta 'L'Equipe' secondo cui sul giocatore granata sarebbe forte anche la concorrenza di Manchester United e Milan. Il centravanti ha una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, di 100 milioni di euro. Nel frattempo è ancora incerto il futuro di James Rodriguez, centrocampista offensivo in uscita dal Real Madrid e corteggiato dai più importanti club europei, dal Manchester United all'Arsenal passando per Chelsea, Milan e Psg. Secondo 'Le Parisien', nonostante i contatti "quasi quotidiani" tra l'agente Jorge Mendes e il presidente dei francesi Nasser Al-Khelaifi, il colombiano non rappresenta una priorità per il club parigino. L'obiettivo numero uno per rinforzare la squadra di Emery resta sempre la stella del Monaco Kylian Mbappè.