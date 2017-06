Calciomercato, il Siviglia vuole Jovetic, ma la richiesta dell'Inter è troppo alta

Scade a mezzanotte l'opzione del Siviglia per riscattare Stevan Jovetic dall'Inter pagando 13 milioni di euro. L'attaccante montenegrino ha ancora quattro anni di contratto con i nerazzurri a 7 milioni di euro. Secondo Marca però, il Siviglia ritiene troppo alta la cifra per il riscatto e forte della volontà del giocatore di restare in Spagna punterebbe a trattare al ribasso con l'Inter. A sua volta Jovetic non avrebbe intenzione di rivedere il suo contratto, per questo si è creata una situazione di stallo nella trattativa.

