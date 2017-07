Calciomercato: Il Tottenham punta Kovacic, offerti al Real Madrid 25 milioni

Londra (Regno Unito), 8 lug. (LaPresse) - Il Tottenham punta Mateo Kovacic. Secondo quanto riporta il 'Daily Star' gli Spurs avrebbero offerto 25 milioni al Real Madrid per portare in Inghilterra il centrocampista croato, sotto contratto con i blancos fino al 2021. L'ex giocatore dell'Inter sarebbe il sostituto ideale di Eric Dier, il cui futuro è in bilico visto l'interesse del Manchester United.