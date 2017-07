Calciomercato, Ilicic va all'Atalanta e la Sampdoria si infuria

L'inserimento degli orobici sembra aver avuto successo, perché lo sloveno ha ormai scartato l'ipotesi Sampdoria e finirà con ogni probaiblità all'Atalanta. Domani in mattinata lo sloveno sosterrà le visite mediche per diventare così un giocatore dei nerazzurri. La Sampdoria non ha accolto bene la scelta del giocatore.

