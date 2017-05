Calciomercato: in Colombia sicuri, James Rodriguez giocherà nel Manchester United

Milano, 16 mag. (LaPresse) - James Rodriguez è virtualmente un giocatore del Manchester United. Lo annuncia l'emittente colombiana 'Caracol Radio' spiegando che il trequartista del Real Madrid, che ha trovato poco spazio in questa stagione, ha raggiunto l'accordo con i Red Devils per trasferirsi in Inghilterra sulla base di 50 milioni di sterline. La trattativa sarebbe in fase avanzata, al punto che l'annuncio è previsto per la giornata di domenica. In questa stagione l'ex stella del Monaco ha segnato 8 reti in 21 apparizioni.