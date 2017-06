Calciomercato: In Germania certi Douglas Costa ha detto sì alla Juventus

Douglas Costa ha detto sì alla Juventus. Secondo quanto riferisce il sito tedesco Kicker, avrebbe avuto esito positivo l'incontro fra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera. Douglas Costa avrebbe anche rifiutato una offerta last minute dell'Inter, l'esterno offensivo del Bayern vuole solo la Juve. Trovato l'accordo con il giocatore, ora Marotta e Paratici devono trattare con il Bayern Monaco per il cartellino. Distanze ancora lontane, con i bianconeri pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro contro i 50 chiesti dal club tedesco. Richieste ritenute eccessive per un giocatore, arrivato nel 2015 dallo Shakhtar per 30 milioni, che nell'ultima stagione ha collezionato solo 23 presenze (solo 14 dall'inizio) con 4 gol sotto la gestione di Carlo Ancelotti. L'esterno brasiliano è sotto contratto con il Bayern fino al 2020.