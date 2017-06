Calciomercato, Inter: accordo col Pescara per Coulibaly

Secondo 'Sky', l'Inter ha trovato un accordo con il Pescara per il trasferimento in nerazzurro di Mamadou Coulibaly, il giovane centrocampista senegalese che ha esordito come professionista solo nella scorsa stagione. Ora resta da trovare l'accordo definitivo col giocatore, su cui da tempo aveva messo gli occhi anche la Juventus.

