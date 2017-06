Calciomercato Inter: accordo con la Sampdoria, arriva Skriniar

Secondo 'Premium Sport', Inter e Sampdoria hanno trovato un accordo di massima per l'approdo in nerazzurro di Milan Skriniar: il difensore slovacco, attualmente impegnato all'Europeo Under 21, costerà al club milanese 13 milioni di euro più Gianluca Caprari, valutato 12 milioni. Operazione complessiva, dunque, da 25 milioni. La chiusura dell'operazione, al ritorno di Walter Sabatini dalla Cina.

Tutte le news di calciomercato in diretta