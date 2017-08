Calciomercato: Inter, assalto di Conte per Candreva pronta offerta da 25 milioni

Nel giorno delle visite mediche di Vecino, che a breve sarà un nuovo giocatore dell’Inter, è arrivata un’offerta dal Chelsea per Antonio Candreva. Conte vuole l’ex Lazio per completare il reparto offensivo. Infatti, a causa dei numerosi infrotuni là davanti (Bakayoko, Hazard e Pedro su tutti), l’allenatore italiano avrebbe accellerato per avere Candreva il prima possibile. Il Chelsea ha formulato un’offerta ai nerazzurri da 25 milioni di euro, ma l’Inter sta valutando se cederlo o meno. In caso di partenza e con la trattativa Perisic avviata, la Beneamata potrebbe perdere nel giro di poco tempo i due esterni titolari. Anche per questo motivo, la richiesta dell’Inter per il nazionale è di 30 mln. E’ lui il profilo giusto per completare il reparto d’attacco dei Blues, anche perché e, soprattutto, i numerosi assist provenienti dai suoi cross possono essere un’arma decisiva per gli inserimenti di Morata. La situazione è aperta, ma l’Inter difficilmente scenderà sotto la soglia dei 30 mln.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi