Calciomercato, Inter: Ausilio incontra l'agente di Kovacic

Come rivela 'Sky', in serata il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato l'agente di Mateo Kovacic: il croato, già a Milano fino al 2015 e senza spazio al Real Madrid, potrebbe rappresentare un'idea per il centrocampo nerazzurro, già prossimo ad accogliere il viola Vecino.

Tutte le news di calciomercato in diretta