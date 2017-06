Calciomercato, Inter: Banega verso il ritorno al Siviglia per 9 milioni di euro

Madrid (Spagna), 27 giu. (LaPresse) - Ever Banega è a un passo dal ritorno al Siviglia. Lo riporta 'Marca' che rivela il cambio di strategia dell'Inter, che ha deciso di accettare l'offerta di 9 milioni di euro da parte del club spagnolo, che in settimana tenterà anche l'affondo per un altro calciatore della Serie A, l'attaccante della Sampdoria Luis Muriel. Nessuno sviluppo invece sul fronte Stevan Jovetic, che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito proprio al Siviglia. La società nerazzurra non è intenzionata a fare sconti.