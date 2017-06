Calciomercato, Inter: Borja Valero e Skriniar sempre più vicini, le cifre

L’Inter si appresta a chiudere i primi due colpi di mercato: nonostante la società nerazzurra si sia occupata in queste settimane di giugno del mercato in uscita-data la chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno- ora è pronta a portare a Milano i primi due colpi di questa sessione estiva. Per Borja Valero e Škriniar le trattative sono difatti ben avviate: per il centrocampista spagnolo (con cui si era già trovato da tempo l’accordo contrattuale) l’Inter verserá 7 milioni di euro nelle casse della Fiorentina, mentre per il difensore slovacco i nerazzurri soddisferanno le richieste di 30 milioni della Sampdoria, versando ai blucerchiati 18 milioni più il cartellino di Caprari (valutato 12). Ormai le due trattative sembrano in dirittura d’arrivo e Spalletti potrà avere a disposizione i due nuovi acquisti sin da subito, da quando l’Inter inizierà la nuova stagione nel ritiro di Brunico il 6 luglio.

Di Davide La Vattiata

