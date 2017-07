Calciomercato, Inter: il West Ham fa tentennare Keita, 32 milioni alla Lazio e 3 al giocatore

Secondo voci inglesi il West Ham offrirebbe 32 milioni (27 + 5 di bonus) per Keita Balde che, sappiamo da tempo, è nel mirino dell'Inter. Ora la palla passa al giocatore, che aspetta notizie dai nerazzurri, i quali però non sembrano ancora affondare il colpo. L'offerta prevede anche 3 milioni netti a stagione per l'attaccante biancoceleste.

