Calciomercato, Inter: Cecchini in arrivo, andrà in prestito al Genoa

L’Inter continua ad acquistare i giovani e questa volta è il turno di Cecchini. Centrocampista argentino classe 1996 del Banfield, Emanuel Cecchini arriverà in Italia dopo che nella notte l’Inter ha acquistato il 90% del cartellino per 4 milioni di euro. Molto probabilmente il giocatore verrà parcheggiato in prestito al Genoa per una stagione visto il passaporto extracomunitario, per ripercorrere le operazioni in stile Maxwell e Julio Cesar di qualche stagione passata.