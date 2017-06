Calciomercato, Inter: cena con il Genoa, si è parlato di Biabiany

Sfumata la pista Sparta Praga, Jonathan Biabany può rimanere in Serie A: di lui, come rivela 'Sky Sport', hanno parlato il presidente del Genoa Enrico Preziosi e il ds dell'Inter Piero Ausilio. Il Grifone è interessato anche a Caprari, su cui è però in vantaggio la Sampdoria, mentre ai nerazzurri piace Izzo.

