Calciomercato, Inter: continua la linea verde, con Zaniolo c’è Bastoni

Il settore giovanile dell’Inter è da anni tra i migliori in Italia, come dimostrato anche dai tre successi ottenuti il mese scorso, e i nerazzurri stanno continuando a puntare forte sul settore giovanile. Oggi, infatti, dovrebbe essere il giorno giusto per concludere la trattativa con Zaniolo, fresco maggiorenne, centrocampista dell’Entella che arriverà in nerazzurro con un contratto fino al 2022 per una cifra di quasi 2 milioni di euro. Il giovane verrà aggregato al ritiro dove Spalletti avrà la possibilità di vederlo da vicino e potrebbe anche decidere di portarlo in tournée quest’estate per farlo crescere al fianco dei grandi. Zaniolo però non sarà l’ultimo acquisto giovane dell’Inter, infatti, Sabatini e Ausilio hanno quasi trovato l’accordo per Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 dell’Atalanta, che verrebbe lasciato in prestito a Bergamo per altri due anni, trattativa stile Pellegri e Salcedo con il Genoa. Percassi, al momento, resiste perché non vorrebbe privarsi di un altro giovane ma la sensazione comune è che la trattativa potrebbe sbloccarsi presto e Bastoni diventerebbe così un nuovo giocatore della Beneamata. In attesa di piazzare i colpi importanti sul mercato l’Inter lavora con grande attenzione al settore giovanile nel quale verrà aggiunto, probabilmente da oggi, Zaniolo e potrebbe essere presto raggiunto dal coetaneo Bastoni.