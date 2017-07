Calciomercato, Inter: dalla Spagna "As" parla di un ritorno di fiamma per Kovacic

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "As", l'arrivo di Dani Ceballos al Real Madrid taglia fuori dai giochi Mateo Kovacic, che potrebbe rientrare in orbita Inter. Le Merengues hanno già rifiutato 25 milioni dal Tottenham, ma potrebbero prendere in considerazione nuove offerte dall'Italia. Su lui, secondo "As", anche l'interesse di Milan e Napoli.

Tutte le news di Calciomercato in diretta!