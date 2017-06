Calciomercato, Inter: Dimarco ha firmato con gli svizzeri del Sion

Come rivela 'Sky', Federico Dimarco ha firmato con il Sion: il giovane terzino dell'Inter, protagonista nelle scorse settimane al Mondiale Under 20 con la maglia dell'Italia, andrà dunque a giocare nella massima divisione Svizzera. In Serie A lo volevano il neopromosso Verona e l'Atalanta.

