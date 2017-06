Calciomercato, Inter: Dimarco verso l’Atalanta a titolo definitivo

L’Inter e l’Atalanta, unite da un’amicizia tra i patron Zhang e Percassi, in primis per l’operazione Gagliardini e poi per gli accordi economici che daranno il via ad una collaborazione in Cina e in Europa, si sono seduti al tavolo delle trattative per Dimarco, terzino nerazzurro questa stagione in prestito all’Empoli. Il classe ’97 che ha messo in mostra le sue qualità anche nel mondiale Under-20 potrebbe lasciare definitivamente Milano per approdare a Bergamo. Infatti, sia Percassi che Gasperini hanno individuato nell’azzurrino il profilo giusto per l’Atalanta. E, c’è da aggiungere, questa operazione potrebbe anche essere slegata dal ritorno in bianconero di Spinazzola. L’Inter sarebbe disposta a cedere il difensore a titolo definitivo con recompra valida fino al 2019. Dimarco avrà l’occasione di crescere ulteriormente e di giocare l’Europa League, cosa che all’Inter non è possibile. L’operazione potrebbe già decollare fin da subito: la necessità dell’Inter di avere la parità del bilancio entro il 30 giugno può far accellerare la trattiva, oppure si attenderà la visione diretta da parte di Spalletti in ritiro, dove verrà presa la decisione di tenerlo o cederlo agli orobici.