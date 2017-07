Calciomercato, Inter: domani si può chiudere per Vecino

Matias Vecino si avvicina sempre di più all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, nella giornata di domani incontrerà i nerazzurri per definire i dettagli del contratto quadriennale che il club milanese ha offerto al suo assistito e successivamente parlerà anche con Pantaleo Corvino. Il procuratore informerà la Fiorentina del fatto che l'Inter sarebbe disposta anche a pagare qualche milione in più rispetto alla clausola da 24 prevista.

