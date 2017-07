Calciomercato, Inter: il Santos chiude alla cessione di Lucas Lima

Il presidente del Santos, Modesto Roma, assicura che Lucas Lima non andrà all'Inter in questa sessione di mercato: "Le cessioni di Thiago Maia e Caju (entrambi al Lille, ndr) sono le ultime. Lucas rimarrà qui fino a dicembre". Il contratto del giocatore con il club paulista scade al termine di quest'anno.

