Calciomercato: Inter, il West Ham interessato a Ranocchia

Andrea Ranocchia potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato: su di lui, infatti, c’è il West Ham che oggi ha accelerato per chiudere il prima possibile la trattativa con il club nerazzurro (si parla di cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto). Il giocatore, dal canto suo, si trasferirebbe ben volentieri a Londra: nemmeno ieri in Coppa Italia, infatti, Pioli gli ha dato una chance da titolare e con il rientro di Medel trovare spazio sarà sempre più difficile. Ecco che il West Ham potrebbe mettere tutti d’accordo; sono previsti nuovi contatti domani, potrebbero davvero essere gli ultimi giorni dell’esperienza nerazzurra di Ranocchia.

A cura di Francesco Cisternino

