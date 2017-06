Calciomercato, Inter: incontro in corso per chiudere l'affare Skriniar

In questi minuti si sta svolgendo un incontro per definire il passaggio di Skriniar all'Inter. Resta da definire la formula ma il difensore centrale potrebbe diventare nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. Nell'affare verrà girato Caprari alla Sampdoria a titolo definitivo.

