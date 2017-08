Calciomercato, Inter: Karamoh rifiuta la Premier, vuole solo i nerazzurri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Yann Karamoh avrebbe rifiutato l'Arsenal e il Manchester City (che avrebbe girato l'attaccante in prestito al Genoa), pur di vestire la maglia nerazzurra. Il giocatore del Caen non è convinto dalla possibilità di raggiungere la Premier League, con la preferenza che va nettamente in direzione della Serie A.

